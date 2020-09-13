На выборах главы Чувашии явка приблизилась к 50 процентам

В Чувашии в единый день голосования явка избирателей, по данным на 15:00, составила 46,99 процента.

Как заявил глава центризбиркома республики Александр Цветков, наибольшую активность проявили жители сельских районов, наименьшая отмечена в малых городах. Однако, Цветков выразил уверенность, что к концу дня явка преодолеет отметку в 50 процентов.

- Это достойный объективный результат, который показывает реальную активность населения, - сказал глава ЦИК Чувашии.

Среди районов-лидеров в республике - Яльчикский район, где проголосовали 80 процентов избирателей. В Красноармейском и Красночетайском - по 74,5%.

В крупных городах проголосовали около трети избирателей - в Новочебоксарске 31,38 процента, в Чебоксарах - чуть более 32 процентов.

В Чувашии проходят несколько избирательных кампаний - выборы главы республики, а также выборы депутатов муниципальных образований, в том числе Чебоксар и Новочебоксарска.