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13.09.2020 21:20
Рубрика: Власть

На выборах в Пермском крае лидирует врио губернатора Махонин

Текст: Юрий Политов
На выборах губернатора Пермского края после обработки 29,85% протоколов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин. Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС Дмитрий Махонин. Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Дмитрий Махонин. Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Продолжается подсчет голосов в Пермском крае. Обновленные данные после обработки трети итоговых протоколов представила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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За Дмитрия Махонина, который баллотировался в губернаторы как самовыдвиженец, свои голоса отдали 76,48% жителей региона.

Кандидат от КПРФ Ксения Айтакова идет второй и набирает 13,24%.

На третьем месте кандидат от ЛДПР Олег Постников с 5,27% голосов.

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