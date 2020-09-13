На выборах в Пермском крае лидирует врио губернатора Махонин

На выборах губернатора Пермского края после обработки 29,85% протоколов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин. Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Продолжается подсчет голосов в Пермском крае. Обновленные данные после обработки трети итоговых протоколов представила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
За Дмитрия Махонина, который баллотировался в губернаторы как самовыдвиженец, свои голоса отдали 76,48% жителей региона.
Кандидат от КПРФ Ксения Айтакова идет второй и набирает 13,24%.
На третьем месте кандидат от ЛДПР Олег Постников с 5,27% голосов.