Николаев лидирует на выборах главы Чувашии

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах руководителя региона.

По данным ЦИК РФ, которые транслирует телеканал "Россия 24", после подсчета 0,1 процента бюллетеней Николаев получил 57,3 голосов избирателей.

Максимальная явка в единый день голосования зафиксирована в одном районе республики - Яльчикском с показателем в 91 процент. По словам главы центризбиркома Чувашии Александра Цветкова, муниципалитетами, наиболее сильно влияющими на итоговые цифры, являются Чебоксары и Новочебоксарск. Здесь активность граждан составила около 40 процентов. В целом по республике явка ожидается на уровне 53-54 процентов.