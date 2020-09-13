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13.09.2020 18:28
Рубрика: Власть

Кормящие мамы выбирали дома

В Пензе можно было избирать уединенно
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Примерно каждый пятый избиратель в Пензенской области планировал проголосовать на выборах, не выходя из дома.

В первый день таких было почти 50 процентов от пришедших на избирательные участки. А общее число заявлений о надомном голосовании в избиркоме пока не подсчитали, так как цифры постоянно менялись.

"Закон предоставляет такое право гражданам по уважительным причинам, не расшифровывая их, - пояснили "Российской газете" в облизбиркоме. - Мы считаем, что в действующей эпидемиологической ситуации такая причина может быть у многих, особенно у людей старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции. И наша обязанность создать для них условия, чтобы они могли исполнить гражданский долг".

С утра женщины в белых халатах в маске и перчатках обходили свои участки с урной наперевес. Не все сегодня готовы выйти из дома, а кто-то просто не может, например, молодые мамы. Кормящим матерям в Пензенской области тоже предложили голосовать на дому.

- У меня пятеро детей, младшему нет еще и года. Муж в командировке. Я одна не могу их оставить, поэтому обрадовалась, когда узнала, что голосовать можно дома, - говорит многодетная мама из села Засечное Оксана Кудряшова.

Для этого достаточно было позвонить в избирательную комиссию, это могли сделать родственники или соседи, и урну предоставят на дом.

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Тех, кто лично пришел на избирательные участки, все-таки больше. Кстати, известная в регионе общественница, мама 17 детей Мария Львова-Белова нашла время, чтобы проголосовать на участке.

- Я не согласна с теми, кто думает, что их голос ничего не решает. Мне очень хочется донести до всех, что очень важна наша социальная ответственность. Именно поэтому я посчитала необходимым приехать на избирательный участок и проголосовать, - рассказала Мария Львова-Белова.

Пензенцы могли впервые принять участие в выборах губернатора удаленно, но только те, кто работал или находился по личным обстоятельствам в Москве. Они могли прикрепиться к цифровым участкам в столице с помощью многофункционального центра "Мои документы" или портала государственных услуг.

В области открылось 1085 избирательных участков по выборам главы региона. На входе каждому измеряли температуру, если она была повышенной, предлагали проголосовать в отдельной комнате.

Многие участки находились в школах, поэтому дети в пятницу не учились. Для них провели Дни здоровья на открытом воздухе, и работали кружки.

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