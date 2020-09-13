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13.09.2020 22:46
Рубрика: Власть

В Пензенской, Брянской и Тамбовской областях лидируют действующие губернаторы

Текст: Ксения Воронцова

Стали известны первые предварительные данные ЦИК РФ по выборам высших должностных лиц в Пензенской, Брянской и Тамбовской областях, в лидерах - действующие главы регионов.

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
В Архангельской области на выборах губернатора лидирует Цыбульский

В Пензенской области на первом месте губернатор Иван Белозерцев, представляющий "Единую Россию", с 83,09% голосов после обработки 10,31% протоколов, передает ТАСС. Выдвигавшийся от КПРФ Олег Шаляпин получает 7,16% голосов, Александр Васильев от ЛДПР - 4,2%, Анна Очкина от "Справедливой России" - 3,44%, Петр Чугай от Партии пенсионеров - 1,21%.

В Брянской области по данным после обработки 8,08% протоколов лидирует выдвигавшийся от "Единой России" губернатор Александр Богомаз с 73,6% голосов, сообщает РИА Новости. Андрей Архицкий, представляющий КПРФ, на втором месте с 8,77% голосов, кандидат от "Справедливой России" Сергей Курденко на третьем с 8%.

Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области/ТАСС
Кобзев набирает 60,5% голосов в Иркутской области после обработки 61% протоколов УИК

В Тамбовской области также лидирует действующий глава региона Александр Никитин, представляющий "Единую Россию", после обработки 5,32% протоколов он набирает 92,8% голосов, сообщает РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Игорь Телегин набирает 1,18%, Павел Плотников от "Справедливой России - 1,16%, Андрей Жидков (КПРФ) - 3,62%.

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