В Пензенской области досрочно проголосовали 40 процентов избирателей

В Пензенской области на выборах губернатора правом проголосовать досрочно в первые два дня воспользовались более 40 процентов избирателей.

По данным областного избиркома, в пятницу и субботу проголосовали 433,6 тысячи человек, что составляет 41,18 процента. При этом часть из них смогли это сделать, не выходя из дома.

- Закон предоставляет такое право гражданам по уважительным причинам, не расшифровывая их. Мы считаем, что в действующей эпидемиологической ситуации такая причина может быть у многих, особенно у людей старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции. Наша обязанность создать для них условия, чтобы они могли исполнить свой гражданский долг, - пояснили в облизбиркоме.

С утра женщины в белых халатах, маске и перчатках обходят участок с урной наперевес. Не все избиратели рискуют выйти из дома, а кто-то просто не может, например, молодые мамы. Кормящим матерям в Пензенской области предложили голосовать на дому.

- У меня пятеро детей, младшему нет еще и года. Муж в командировке. Я одна не могу их оставить, поэтому обрадовалась, когда узнала, что голосовать можно дома, - говорит многодетная мама из села Засечное Оксана Кудряшова.

Общее число заявлений о надомном голосовании в избиркоме не подсчитывали, так как цифра постоянно менялась. Для этого достаточно было позвонить в избирательную комиссию, это могли сделать родственники или соседи, чтобы урну для бюллетеней доставили на дом.

Тех, кто лично пришел на избирательные участки все-таки больше. Кстати, известная в регионе общественница, мама 17 детей Мария Львова-Белова нашла время, чтобы проголосовать на участке.

- Я не согласна с теми, кто думает, что их голос ничего не решает. Мне очень хочется донести до всех, что очень важна наша социальная ответственность. Именно поэтому в первый день голосования я посчитала необходимым приехать на избирательный участок и проголосовать, - рассказала Мария Львова-Белова.

Голосование проходит в штатном режиме. Пока зафиксировано одно нарушение.

- Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола и направлены в суд для принятия решения, - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Корпус "За Чистые выборы" в Пензенской области выставил порядка тысячи наблюдателей. Работают 15 мобильных бригад и ситуационный центр. 13 сентября планируется участие наблюдателей Корпуса "За Чистые выборы" на всех избирательных участках областного центра.

Впервые пензенцы смогли принять участие в выборах губернатора удаленно, но только те, кто работает или находится по личным обстоятельствам в Москве. Они могли прикрепиться к цифровым участкам в столице с помощью МФЦ или портала госуслуг.

Справка "РГ"

В Пензенской области проходят выборы губернатора. На части территории объявлены довыборы в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу № 147. Кроме того в 40 муниципальных образованиях региона проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов власти.