В Прикамье человекоподобный робот стал наблюдателем на выборах

Новости

Памфилова: Сомнительных побед на выборах нам не надо 18:22
Матч "Ротор" - "Краснодар" отменен из-за COVID-19 18:17
На выборах главы Чувашии явка приблизилась к 50 процентам 17:59
Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу 17:47
СМИ: "Локомотив" согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем 17:46
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев лидирует после обработки 22% протоколов 17:45
В Татарстане на нескольких участках явка достигла 100 процентов 17:40
Гонку на этапе "Формулы-1" в Тоскане остановили из-за двух аварий 17:37
В "Роторе" еще три футболиста сдали положительный тест на COVID-19 17:06
"Спартак" иронично отреагировал на отказ ЦСКА выделить сектор на дерби 17:05
СК начал проверку после ДТП с участием 12-летнего водителя 16:52
Тайские власти потребовали от студентов прекратить добиваться реформы монархии 16:22
В Республике Коми проголосовал 21 процент избирателей 16:16
В ЦСКА опровергли, что на дерби будет сектор для болельщиков "Спартака" 16:14
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора 16:07
В Подмосковье 12-летний ребенок за рулем автомобиля устроил ДТП 15:27
В Якутии нашли уникальную мумию древнего медведя 15:27
В Грузии отложили начало очных занятий в школах 15:25
СМИ: "Зенит" заинтересован в экс-футболисте "Локомотива" Жоау Мариу 15:06
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказавшего двигателя 15:03
"Писающего мальчика" в Брюсселе нарядили медиком 14:47
В Италии до начала учебного года COVID-19 обнаружили у 13 тысяч учителей 14:33
В центре Петербурга задержали мужчину, который хотел поджечь церковь 14:29
Канцлер Австрии: Страна переживает начало второй волны коронавируса 14:28
СМИ: Роберт "Бэтмен" Паттинсон победил коронавирус 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 18:12
Рубрика: Власть

В Прикамье человекоподобный робот стал наблюдателем на выборах

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Promobot Фото: Promobot
Фото: Promobot

Робот Юра, разработанный пермской компанией Promobot, стал наблюдателем на одном из избирательных участков Перми. Он не только следит за ходом голосования и снимает все происходящее на камеру, но и консультирует избирателей на участке.

Фото: iLexx / istockphoto
Нижегородские ученые создадут модель абстрактного мышления

- Новая технология создает удобства для избирателей и соответствует закону, поэтому мы с удовольствием ее протестируем. Еще в первый день выборов наш помощник Юра проконсультировал около 50 участников избирательного процесса. Кроме того, он записывает все, что "видит", - отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

По словам разработчиков, робот Юра может рассказать короткую справку о кандидатах в губернаторы, помочь сориентироваться в процедуре голосования и даже немного развлечь избирателей - пошутить, рассказать анекдот или просто пообщаться на отвлеченную тему. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная пермскими робототехниками, позволяет воспроизводить в общей сложности более 600 вариантов микромимики человека.

Напомним, сегодня в Прикамье проходит третий, завершающий день досрочных выборов губернатора Пермского края. По данным региональной избирательной комиссии, средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 составляет 30,77 процента, или 614 427 человек. По информации Общественной палаты региона, голосование проходит без серьезных нарушений.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Единый день голосования-2020 Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев лидирует после обработки 22% протоколов
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября