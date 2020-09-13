В Прикамье человекоподобный робот стал наблюдателем на выборах

Робот Юра, разработанный пермской компанией Promobot, стал наблюдателем на одном из избирательных участков Перми. Он не только следит за ходом голосования и снимает все происходящее на камеру, но и консультирует избирателей на участке.

- Новая технология создает удобства для избирателей и соответствует закону, поэтому мы с удовольствием ее протестируем. Еще в первый день выборов наш помощник Юра проконсультировал около 50 участников избирательного процесса. Кроме того, он записывает все, что "видит", - отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

По словам разработчиков, робот Юра может рассказать короткую справку о кандидатах в губернаторы, помочь сориентироваться в процедуре голосования и даже немного развлечь избирателей - пошутить, рассказать анекдот или просто пообщаться на отвлеченную тему. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная пермскими робототехниками, позволяет воспроизводить в общей сложности более 600 вариантов микромимики человека.

Напомним, сегодня в Прикамье проходит третий, завершающий день досрочных выборов губернатора Пермского края. По данным региональной избирательной комиссии, средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 составляет 30,77 процента, или 614 427 человек. По информации Общественной палаты региона, голосование проходит без серьезных нарушений.