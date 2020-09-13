В Татарстане на нескольких участках явка достигла 100 процентов

В Татарстане на нескольких избирательных участках зафиксирована явка 100 процентов избирателей.

Как следует из данных ГАС "Выборы", к полудню абсолютная явка была достигнута на трех УИК в Авиастроительном, Вахитовском и Московском районах Казани.

К 15:00 100-процентная явка была зафиксирована в Нижнекамске на участке, расположенном в центральной районной больнице.

В целом по республике, за пять часов до завершения голосования явка составила 69,41 процента. Самая высокая активность избирателей была зарегистрирована в Апастовском (89,69 процента), Атнинском (89,24 процента) и Заинском (89,13 процента) районах РТ.

Напомним, в Татарстане в единый день голосования проходят выборы президента республики, депутатов муниципалитетов, а также довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.