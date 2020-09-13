Врио главы Пермского края лидирует на выборах после обработки 70% протоколов

На выборах губернатора Пермского края после обработки 70,76% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин с 76,12% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

"Махонин Дмитрий Николаевич - число голосов - 370 430. 76,12%", - следует из таблицы.

Напомним, досрочные выборы главы региона были назначены после того как 6 февраля 2020 года, согласно указу президента России, Махонин стал врио губернатора региона, сменив Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России.