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13.09.2020 22:52
Рубрика: Власть

Врио главы Пермского края лидирует на выборах после обработки 70% протоколов

Текст: Ксения Воронцова

На выборах губернатора Пермского края после обработки 70,76% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин с 76,12% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

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"Махонин Дмитрий Николаевич - число голосов - 370 430. 76,12%", - следует из таблицы.

Напомним, досрочные выборы главы региона были назначены после того как 6 февраля 2020 года, согласно указу президента России, Махонин стал врио губернатора региона, сменив Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России.

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