Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

На выборах губернатора Пермского края после обработки 10,23 процента протоколов участковых избирательных комиссий наибольшее количество голосов (76,48 процента) набирает Дмитрий Махонин, сообщает ТАСС. В настоящее время он занимает должность врио губернатора Пермского края, принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

Остальные кандидаты в выборной гонке расположились в следующем порядке: кандидат КПРФ Ксения Айтакова набрала 12,98 процента голосов, Олег Постников от ЛДПР - 5,26 процента, Евгений Козлов от партии "Патриоты России" - 2,35 процента голосов избирателей. Обработка бюллетеней и подсчет голосов продолжается.

Напомним, досрочные выборы главы Прикамья были назначены после того как 6 февраля 2020 года, согласно указу президента России, Махонин стал врио губернатора региона, сменив Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России.