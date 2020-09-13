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13.09.2020 16:21
Рубрика: Спорт

Иркутская область и Минспорта РФ заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Текст: Екатерина Вострикова
Министр спорта РФ Олег Матыцин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заключили соглашение о стратегическом партнерстве региона и министерства. Подписание состоялось во время визита Олега Матыцина в Приангарье.
В новом ледовом дворце "Байкал" будут тренироваться не только местные команды, но и российские сборные перед международными стартами в Юго-Восточной Азии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области В новом ледовом дворце "Байкал" будут тренироваться не только местные команды, но и российские сборные перед международными стартами в Юго-Восточной Азии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В новом ледовом дворце "Байкал" будут тренироваться не только местные команды, но и российские сборные перед международными стартами в Юго-Восточной Азии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как уточнил министр, соглашение подразумевает и строительство спортивных сооружений в Иркутской области, и подготовку кадров, и проведение соревнований всероссийского и международного масштаба.

Игорь Кобзев в свою очередь отметил, что Минспорта рассматривает Иркутскую область как площадку для акклиматизации российских спортсменов перед международными стартами в странах Юго-Восточной Азии. Возможно, даже олимпийской сборной России перед зимними Играми 2022 года в Пекине. Здесь минимальная разница во времени, а теперь появилась и подходящая арена для ледовых видов спорта: керлинга, хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

Речь идет о ледовом-дворце "Байкал", в открытии которого приняли участие Игорь Кобзев и Олег Матыцин.

- Я очень рад, что иркутяне и вся Россия получили такой подарок. Этот дворец еще одно свидетельство того, что спорт действительно становится нормой нашей жизни", - сказал на церемонии Олег Матыцин.

Современная спортивная арена была построена всего за два года. Ее площадь 55 тысяч квадратных метров. Она вмещает шесть тысяч зрителей. Помимо большого ледового поля для игры в хоккей с мячом и хоккей с шайбой, здесь есть и конькобежные дорожки. А кроме того, спортивный, хореографический и тренажерные залы, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиницы. Стоимость строительства составила примерно 6,4 миллиарда рублей. Кроме профессиональных спортсменов здесь будут тренироваться и ребятишки.

- Это новая эра для всех, кто любит зимние виды спорта. Радостно оттого, что Иркутск становится центром притяжения мирового спорта. Это уникальное сооружение и для развития детей, для пропаганды зимних видов спорта, - заметил Игорь Кобзев. - Я хотел бы поблагодарить всех причастных к его созданию: жителей Иркутска и области, правительство, ветеранов спорта, строителей и студентов стройотрядов, которые пришли на помощь, когда не хватало рабочих рук.

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