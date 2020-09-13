К полудню в Приангарье проголосовали 20,3 процента избирателей

В Иркутской области проходят досрочные выборы губернатора. Кроме того, в 75 муниципалитетах проходят местные выборы - глав или депутатов дум МО - в общей сложности 89 кампаний.

К полудню 13 сентября проголосовали 20,3 процента избирателей региона, отмечает облизбирком. Это накопительный результат - за предыдущие два дня на участки пришли почти 16 процентов избирателей.

В числе территорий-лидеров по явке председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев назвал Аларский, Баяндаевский, Катангский районы и город Свирск, где проголосовала почти треть избирателей.

Напомним, в Иркутской области действуют 1927 избирательных участков, в том числе в 22 в местах временного пребывания граждан - СИЗО, больницы, вахтовые поселки. 715 избирательных участков Иркутской области оборудованы камерами видеонаблюдения. 13 сентября за работой комиссий можно будет наблюдать онлайн через сайт nashvybor2020.ru.