В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора

В Иркутской области завершилось трехдневное голосование на досрочных выборах губернатора региона. Явка на 18 часов местного времени, по данным облизбиркома, составила 30,33 процента. На выборах губернатора в 2015 году на 18:00 явка была 24,7%.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на признание итогов выборов, в области не зафиксировано. По его словам в облизбирком, поступило шесть обращений, они проверяются.

Напомним, в выборах участвовало пять кандидатов в губернаторы Иркутской области. Андрей Духовников (выдвинут ЛДПР), Лариса Егорова (от "Справедливой России"), Игорь Кобзев (самовыдвиженец), Геннадий Щадов (КПСС) и Михаил Щапов (КПРФ).

Кроме губернаторских выборов в регионе проходили еще 89 местных кампаний в 75 муниципальных образованиях.