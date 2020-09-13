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13.09.2020 21:02
Рубрика: Происшествия

Биткоины бьют током

Майнер криптовалюты украл 22 миллиона рублей
Текст: Алена Ларина (Магас)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Житель Ингушетии, занимаясь майнингом криптовалют, похитил электроэнергию на 22 млн рублей.

Обвинительное заключение утверждено управлением Генеральной прокуратуры в ЮФО и СКФО. Все началось с того, что сотрудники безопасности поставщика электроэнергии обнаружили вблизи сельского поселения Плиево в Назрановском районе республики здание, на котором были незаконно установлены два трансформатора. При осмотре в нем нашли свыше 1,6 тысячи аппаратов для майнинга криптовалюты.

Фото: iStock
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В ходе расследования выяснилось, что предприимчивый мужчина таким образом с декабря 2018-го по август 2019 года зарабатывал на жизнь, имея комиссию с денежных переводов в интернете.

Причем по версии предварительного следствия сумма ущерба от безучетного потребления электроэнергии составила 130 миллионов рублей. Позже она была скорректирована до 22 миллионов рублей.

Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ (причинение ущерба владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

Дело направлено для рассмотрения в Магасский районный суд Ингушетии. Как рассказали "РГ" в пострадавшей от действий мошенника компании, это самое масштабное хищение, выявленное за много лет ее службой безопасности.

Кстати, несколько аналогичных случаев воровства электричества майнерами было выявлено и в соседнем Дагестане, где нашли майнинг-ферму, незаконно подключенную к электрическим сетям.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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