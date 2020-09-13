Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти

По первым появившимся данным ЦИК РФ, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах в своем регионе.

Он набирает 87,1% голосов после подсчета 0,5% протоколов УИК.

При этом явка на избирательных участках Ленинградской области, где выбирают губернатора, по информации на 18.00 мск, составила 44,9%. Для сравнения, в 2015 году явка на это время составляла чуть больше 40%.

На пост главы Ленинградской области наряду с действующим губернатором претендуют кандидаты от ЛДПР, "Справедливой России" и "Гражданской платформы".