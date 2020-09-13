Явка на выборах в Ленинградской области достигла 37 процентов

Явка на выборах в Ленинградской области по состоянию на 15.00 13 сентября составила 515 435 человек или 37,82 процента избирателей (с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября). Такие данные обнародовали в региональном Избирательном комитете.

Голосование в Ленинградской области проходит на 995 избирательных участках (девять из них открыты в местах временного пребывания избирателей: больницах, следственном изоляторе, воинской части, на территории ЛАЭС).

На всех избирательных участках и во всех восемнадцати территориальных комиссиях (за исключением участков в местах временного пребывания избирателей) организовано видеонаблюдение без трансляции в интернет.