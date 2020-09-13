В Архангельской области на выборах губернатора лидирует Цыбульский

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, идущий от "Единой России", лидирует на выборах губернатора. Он набирает 68,86% голосов после обработки 20% протоколов участковых избирательных комиссий.

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости