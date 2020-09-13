В Архангельской области на выборах губернатора лидирует Цыбульский

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, идущий от "Единой России", лидирует на выборах губернатора. Он набирает 68,86% голосов после обработки 20% протоколов участковых избирательных комиссий.
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Как свидетельствуют данные ЦИК РФ, на втором месте - кандидат от "Справедливой России" Ирина Чиркова с 17,9% голосов.
Представитель ЛДПР Сергей Пивков набирает 6,48%.
Остальные кандидаты набирают менее 5%. Айман Тюкина ("Зеленая альтернатива") - 1,25%, Николай Вакорин ("Партия пенсионеров за социальную справедливость" ) - 1,74%, Андрей Есипов ("Коммунистическая партия социальной справедливости") - 2,15%.