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13.09.2020 22:17
Рубрика: Власть

В Архангельской области на выборах губернатора лидирует Цыбульский

Текст: Екатерина Котова
Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, идущий от "Единой России", лидирует на выборах губернатора. Он набирает 68,86% голосов после обработки 20% протоколов участковых избирательных комиссий.
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
В "Единой России" заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах

Как свидетельствуют данные ЦИК РФ, на втором месте - кандидат от "Справедливой России" Ирина Чиркова с 17,9% голосов.

Представитель ЛДПР Сергей Пивков набирает 6,48%.

Остальные кандидаты набирают менее 5%. Айман Тюкина ("Зеленая альтернатива") - 1,25%, Николай Вакорин ("Партия пенсионеров за социальную справедливость" ) - 1,74%, Андрей Есипов ("Коммунистическая партия социальной справедливости") - 2,15%.

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