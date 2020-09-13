В центре Петербурга задержали мужчину, который хотел поджечь церковь

Петербургские полицейские задержали мужчину, который пришел с десятилитровой канистрой бензина в Шведскую лютеранско-евангелическую церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной улице и угрожал совершить поджог.

Это произошло вчера, 12 октября около десяти часов утра. Воплотить в жизнь преступный замысел злоумышленнику не удалось. Вахтер позвонила в полицию, и уже через несколько минут на место прибыли правоохранители. Они доставили нарушителя спокойствия в территориальный отдел полиции.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный - 40-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ).