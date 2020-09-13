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13.09.2020 14:29
Рубрика: Происшествия

В центре Петербурга задержали мужчину, который хотел поджечь церковь

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские задержали мужчину, который пришел с десятилитровой канистрой бензина в Шведскую лютеранско-евангелическую церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной улице и угрожал совершить поджог.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Это произошло вчера, 12 октября около десяти часов утра. Воплотить в жизнь преступный замысел злоумышленнику не удалось. Вахтер позвонила в полицию, и уже через несколько минут на место прибыли правоохранители. Они доставили нарушителя спокойствия в территориальный отдел полиции.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный - 40-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ).

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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