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13.09.2020 13:14
Рубрика: Власть

В Ленинградской области проголосовала треть избирателей

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)
Фото: Пресс-служба Избиркома Ленобласти Фото: Пресс-служба Избиркома Ленобласти
Фото: Пресс-служба Избиркома Ленобласти

Активность избирателей Ленинградской области на выборах по состоянию на 10.00 13 сентября составила 30,25 процента (с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября). Такие данные обнародовали в Избирательной комиссии региона.

Фото: Пресс-служба Собрания депутатов НАО
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Таким образом, проголосовал почти каждый третий избиратель Ленобласти.

Напомним, сегодня в регионе проходят выборы Губернатора Ленинградской области, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Всеволожского, Волховского, Кировского, Кингисеппского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Для голосования открыты 995 избирательных участков, которые будут работать до 20.00.

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