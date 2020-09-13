В Ленинградской области проголосовала треть избирателей

Активность избирателей Ленинградской области на выборах по состоянию на 10.00 13 сентября составила 30,25 процента (с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября). Такие данные обнародовали в Избирательной комиссии региона.

Таким образом, проголосовал почти каждый третий избиратель Ленобласти.

Напомним, сегодня в регионе проходят выборы Губернатора Ленинградской области, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Всеволожского, Волховского, Кировского, Кингисеппского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Для голосования открыты 995 избирательных участков, которые будут работать до 20.00.