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13.09.2020 17:02
Рубрика: Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

В связи с угрозой наводнения в Санкт-Петербурге закрыт комплекс защитных сооружений.

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Как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений, это связано с усилением юго-западного и западного ветра до 19-24 метров в секунду и повышением уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. Затворы дамбы были переведены в положение "закрыто" ранним утром сегодня, 13 сентября.

Распоряжением капитана порта "Морской порт Санкт-Петербург" движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Решение о защите города принято Центром управления в кризисных ситуациях МСЧ РФ по Петербургу.

В МЧС отмечают, что в ближайшее время непогода в Петербурге сохранится. Так, 14 сентября в городе ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 метров в секунду.

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