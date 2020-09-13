В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В связи с угрозой наводнения в Санкт-Петербурге закрыт комплекс защитных сооружений.

Как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений, это связано с усилением юго-западного и западного ветра до 19-24 метров в секунду и повышением уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. Затворы дамбы были переведены в положение "закрыто" ранним утром сегодня, 13 сентября.

Распоряжением капитана порта "Морской порт Санкт-Петербург" движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Решение о защите города принято Центром управления в кризисных ситуациях МСЧ РФ по Петербургу.

В МЧС отмечают, что в ближайшее время непогода в Петербурге сохранится. Так, 14 сентября в городе ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 метров в секунду.