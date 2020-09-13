В Петербурге упавший от ветра столб пробил окно автобуса

В Приморском районе Санкт-Петербурга, возле остановки общественного транспорта "Серебристый бульвар" сильный ветер обрушил столб с дорожным знаком. Он упал прямо на проезжавший автобус.

Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как столб с дорожным знаком "пешеходный переход" падает, переворачивается от удара об асфальт, и его нижний конец пробивает стекло автобуса, который в это время проезжает мимо.

На место прибыли специалисты МЧС. Известно, что в салоне автобуса находилось семеро пассажиров, но никто не пострадал.

Это не единственный результат сильного ветра, который обрушился сегодня на Санкт-Петербург. Пользователи соцсетей с утра делятся фотографиями и впечатлениями. Так, в Зеленогорске на автомобиль BMW, ехавший по Приморскому шоссе, упала большая береза. Водитель успел вовремя затормозить, так что машину накрыло ветвями, а не стволом. Обошлось без жертв.

Накануне ГУ МЧС России по Петербургу предупредило о том, что на город надвигается непогода: дожди, порывы ветра до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах - до 23 метров в секунду.