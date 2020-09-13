В Республике Коми проголосовал 21 процент избирателей

По состоянию на 12.00 13 сентября на выборах главы Республики Коми проголосовали 138 993 избирателя, сообщают в Избирательной комиссии региона.

Таким образом явка избирателей составила 21,13 процента.

Самая высокая явка - 35 процентов - зарегистрирована в Прилузском районе Коми. Самая низкая - 11,67 процента - в Воркуте.

Напомним, сегодня в Коми выбирают главу республики, а также депутатов Государственного совета и депутатов советов восемнадцати городов и районов. За два дня досрочного голосования 11 и 12 сентября на участки пришли 16,92 процента избирателей.

Всего в Республике Коми открыты 640 избирательных участков.