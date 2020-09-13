Тулун. В списках все значились

Немало пришлось потрудиться членам территориального избиркома в Тулуне Иркутской области. Здесь несколько тысяч домов смыло во время прошлогоднего наводнения.

Кто-то из жителей уехал из города, кто-то остался, кто-то успел сменить прописку, а кто-то до сих пор зарегистрирован по прежнему адресу. Пришлось пересматривать списки, переносить участковые избирательные комиссии (УИК), предупреждать о новых адресах для голосования.

- Нам помогла система "Мобильный избиратель", - рассказала "РГ" председатель тулунской городской территориальной избирательной комиссии Светлана Цезарева. - С помощью этой системы тулунчане, которые переехали, но не сменили еще прописку, могли подать заявку на голосование по месту фактического проживания. Ну и, конечно, люди звонили нам, чтобы проконсультироваться. Звонки поступали из Черемхово, Иркутска, Саянска. Даже из других регионов. Мы всем помогали".

Успешно решили вопрос и с голосованием в новых микрорайонах пострадавшего города - их прикрепили к ближайшим избирательным участкам. Тулунчанка Оксана с семьей переехали в Березовую Рощу еще в начале лета. Успели оформить прописку. Про избирательный участок узнавали заранее - оказалось, он находится в небольшой школе, расположенной в "старой" части микрорайона. Там и проголосовали в первый же день, возвращаясь с работы. А вот их соседу пришлось ехать голосовать по старому адресу - ведь он еще не прописался в новом доме. Об этом его предупредили заранее.

Всего в Иркутской области работали 1927 избирательных участков. Из них 22 - в местах временного нахождения людей: СИЗО, больницах и вахтовых поселках на Севере. И весь август шла активная учеба сотрудников УИК.

- Ситуация осложнялась тем, что в регионе до сих пор действует ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - рассказали о подготовке к этим выборам в областной избирательной комиссии. - Поэтому обучение проводили в виде вебинаров. И только там, где это было невозможно - в отдаленных территориях, в небольших поселках без устойчивой интернет-связи, - наши сотрудники обучали членов участковых избиркомов лично. Разумеется, с учетом всех требований: правильная рассадка, социальная дистанция, маски, ограниченное количество участников.

Пермь. наблюдателем стал робот Юра

В Прикамье человекоподобный робот успешно работал на губернаторских выборах.

Зовут его Юра. Он стал наблюдателем на одном из избирательных участков Перми. И не только следил за ходом голосования и снимал все происходящее на камеру, но и консультировал всех, кто приходил на участок.

- Новая технология создает удобства для избирателей и соответствует закону, поэтому мы с удовольствием ее протестировали, - отметил председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. - Еще в первый день выборов наш помощник Юра проконсультировал около 50 участников избирательного процесса. Кроме того, он записывал все что "видит".

По словам разработчиков из пермской компании Promobot, робот Юра давал короткую справку о кандидатах в губернаторы, помогал сориентироваться в процедуре голосования. И даже немного развлекал избирателей - шутил, рассказывал анекдоты или просто общался на отвлеченную тему.

Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная пермскими робототехниками, позволяет воспроизводить в общей сложности более 600 вариантов микромимики человека.

Ростов. Отдали голос и прошли квест

В избиркоме Ростовской области решили использовать выборы губернатора для повышения уровня знаний дончан по избирательному праву.

Перед днем голосования на сайте региональной избирательной комиссии появился видеоролик, в котором обаятельный молодой человек предлагал пользователям интернета принять участие в веселом и полезном марафоне. Для чего нужно было скачать по ссылке и установить специальное приложение.

- Проходим квесты, делаем собственный маршрут, - призывал он с экрана монитора. - Потом будет несколько полезных уроков о Конституции. А на финише ты сможешь написать собственную историю и подумать, какой видишь Ростовскую область через пять лет. "Обращайте внимание на информационные окна в заданиях, которые подскажут, что необходимо сделать", - советуют знатоки.

Лучшим участникам акции пообещали "крутые призы", а самым лучшим - одиннадцатую модель айфона.

Как рассказали в областной избирательной комиссии, "Избирательный марафон" предоставил возможность получить в игровой форме новые знания об истории выборов на Дону и законодательных нюансах, связанных с голосованием. Марафонцы могли принять участие в тематической викторине, пройти квест-экскурсии по знаковым историческим местам Ростовской области. И выполнить "самостоятельную работу" - разработать маршрут для квеста.

За выполненные задания участники заработали баллы, которые потом смогут обменять на ценные призы. Десяти из них, набравшим наибольшее количество очков, подарят образовательные сертификаты на участие в мотивационном лидерском тренинге.

Его тематика определится по итогам голосования, которое проходит в паблике конкурса "ВКонтакте". Поучаствовать в "Избирательном марафоне" смогли все желающие, его итоги подведут 15 октября. Как сказано на официальном сайте марафона, это "познавательное и увлекательное соревнование для молодых избирателей".

В Ростовской области, напомним, выбирали главу региона из пяти кандидатов. По мнению политтехнолога Сергея Смирнова, предвыборная кампания в регионе прошла спокойно и мирно, без нарушений, скандалов и жалоб.