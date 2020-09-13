Кондратьев набирает 85,10% голосов после обработки 10% протоколов

Нынешний губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по результатам подсчета 10,44% протоколов набирает 85,10% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

На втором месте, по предварительным подсчетам, оказался Александр Сафронов от КПРФ, он набрал 6,92%, далее следует Иван Тутушкин от ЛДПР с 4,44% голосов.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября на Кубани проходили выборы губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов. Подсчет голосов продолжается.