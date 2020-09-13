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13.09.2020 21:05
Рубрика: Происшествия

Зверская охота

На Кубани убили "краснокнижных" зубров, но наказания никто не понес
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Краснодарский край потрясла резонансная новость - кавказских зубров, занесенных в Красную книгу РФ, застрелили браконьеры. Группу "охотников" задержали практически на месте преступления, но расследование уголовного дела ведется в отношении "неустановленных лиц".

29 мая в Мостовском районе на дороге возле поселка Бугунжа сотрудники ГИБДД вместе с инспектором краевого министерства природных ресурсов остановили вооруженных до зубов браконьеров. При осмотре их автомобиля были найдены две переметные сумы на лошадь, внутри - разделанная мякоть дикого животного, а также полный "боекомплект" - АК-103 с глушителем, ИЖ-18 с фонарем на стволе, винтовка Мосина, 4 охотничьих ножа и патроны. Застигнутые врасплох четверо мужчин (проживающие в Лабинском районе) сначала сознались, что добыли двух горных быков, но затем, проконсультировавшись на месте с адвокатом, резко поменяли свое поведение. Все их новые показания свелись к одному: мясо они нашли и вообще, к какому животному оно принадлежит, не ведают.

На Камчатке браконьеров осудили за отлов краснокнижных кречетов

После того как мужчины изменили версию событий, главный инспектор федерального государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Кубани Сергей Грешнов обратился в районную полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту случившегося и признании министерства в его лице потерпевшим. В ходе следствия установили дом в поселке, где, по свидетельствам местных жителей, не раз замечали группу на "отдыхе" - с оружием и на конях - в Псебайском заказнике. В доступе имелись фотоматериалы с дорожных камер - на записях отлично видно, что задержанный автомобиль все с теми же переметными сумами часто появлялся во время карантина в Мостовском районе. Однако эти и другие вещдоки, по всей видимости, не убедили следствие в причастности задержанных лиц к преступлению. Вместо этого полицейские сначала провели обыски у местных жителей, готовых пойти в свидетели, а затем и у самого Грешнова по месту жительства в Краснодаре и Мостовском районе. Ничего подозрительного или хотя бы имеющего косвенную связь с уголовным делом стражи порядка не нашли, зато по непонятным причинам изъяли его личный и служебный мобильные телефоны. Позже органы дознания попросили сменить представителя министерства иным сотрудником ведомства. О задержанных мужчинах, промышляющих охотой на дичь в заказнике, за три с лишним месяца напрочь забыли. И выходит, что убийство "краснокнижных" животных может легко сойти с рук...

- К сожалению, ситуация до сих пор такова, что несмотря на поимку охотников, ни одного уголовного дела, к примеру в той же Республике Адыгее, не удалось довести до суда, - говорит директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев. - Приведу простой пример, ловим браконьера с оружием в центре территории. А он объясняет: да, я с карабином, но нашел его, гуляя по лесу, и сейчас собирался отдать егерю. Закон построен так, что очень тяжело юридически привлечь человека по статье "Незаконная охота", доказать его противоправное нахождение на территории. Потому что изымаешь оружие, а охотник перед этим извлек из него патроны, выкинул в сторонку - а это означает, что он уже не охотился вовсе. Сейчас грамотные люди.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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