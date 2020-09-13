Краснодарский край потрясла резонансная новость - кавказских зубров, занесенных в Красную книгу РФ, застрелили браконьеры. Группу "охотников" задержали практически на месте преступления, но расследование уголовного дела ведется в отношении "неустановленных лиц".

29 мая в Мостовском районе на дороге возле поселка Бугунжа сотрудники ГИБДД вместе с инспектором краевого министерства природных ресурсов остановили вооруженных до зубов браконьеров. При осмотре их автомобиля были найдены две переметные сумы на лошадь, внутри - разделанная мякоть дикого животного, а также полный "боекомплект" - АК-103 с глушителем, ИЖ-18 с фонарем на стволе, винтовка Мосина, 4 охотничьих ножа и патроны. Застигнутые врасплох четверо мужчин (проживающие в Лабинском районе) сначала сознались, что добыли двух горных быков, но затем, проконсультировавшись на месте с адвокатом, резко поменяли свое поведение. Все их новые показания свелись к одному: мясо они нашли и вообще, к какому животному оно принадлежит, не ведают.

После того как мужчины изменили версию событий, главный инспектор федерального государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Кубани Сергей Грешнов обратился в районную полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту случившегося и признании министерства в его лице потерпевшим. В ходе следствия установили дом в поселке, где, по свидетельствам местных жителей, не раз замечали группу на "отдыхе" - с оружием и на конях - в Псебайском заказнике. В доступе имелись фотоматериалы с дорожных камер - на записях отлично видно, что задержанный автомобиль все с теми же переметными сумами часто появлялся во время карантина в Мостовском районе. Однако эти и другие вещдоки, по всей видимости, не убедили следствие в причастности задержанных лиц к преступлению. Вместо этого полицейские сначала провели обыски у местных жителей, готовых пойти в свидетели, а затем и у самого Грешнова по месту жительства в Краснодаре и Мостовском районе. Ничего подозрительного или хотя бы имеющего косвенную связь с уголовным делом стражи порядка не нашли, зато по непонятным причинам изъяли его личный и служебный мобильные телефоны. Позже органы дознания попросили сменить представителя министерства иным сотрудником ведомства. О задержанных мужчинах, промышляющих охотой на дичь в заказнике, за три с лишним месяца напрочь забыли. И выходит, что убийство "краснокнижных" животных может легко сойти с рук...

- К сожалению, ситуация до сих пор такова, что несмотря на поимку охотников, ни одного уголовного дела, к примеру в той же Республике Адыгее, не удалось довести до суда, - говорит директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев. - Приведу простой пример, ловим браконьера с оружием в центре территории. А он объясняет: да, я с карабином, но нашел его, гуляя по лесу, и сейчас собирался отдать егерю. Закон построен так, что очень тяжело юридически привлечь человека по статье "Незаконная охота", доказать его противоправное нахождение на территории. Потому что изымаешь оружие, а охотник перед этим извлек из него патроны, выкинул в сторонку - а это означает, что он уже не охотился вовсе. Сейчас грамотные люди.