На Кубани к 10 утра проголосовала почти половина избирателей

На Кубани в единый день голосования активно продолжаются 79 избирательных кампаний различного уровня. Как и по всей стране, из-за пандемии коронавируса голосование идет в течение трех дней.

В пятницу, 11 сентября, на территории края открылись 2799 постоянных избирательных участков. Сегодня к ним прибавится еще 26 временных пунктов для голосования. Правом голоса могут воспользоваться более 4,2 миллиона жителей региона.

По информации пресс-службы крайизбиркома, к 10 часам воскресенья, 13 сентября, этим правом уже воспользовались 46,3 процента кубанских избирателей.

Выборы губернатора - главная избирательная компания края.

Кроме того, практически на всей территории Кубани проходит голосование на муниципальных выборах: 38 кампаний по выборам депутатов Советов муниципальных районов и городских округов, 6 кампаний по дополнительным и повторным выборам депутатов представительных органов, 34 кампании по выборам глав городских и сельских поселений.

Как сообщили в краевой избирательной комиссии, заявления о голосовании по месту нахождения подали более 25,5 тысячи человек, заявления о голосовании на цифровых участках в Москве подали 406 кубанцев.