На Кубани проголосовали более 58 процентов избирателей

Кубань - один из самых крупных избирательный регионов страны. Здесь правом голоса могут воспользоваться свыше 4,2 миллиона жителей. К 15 часам это уже сделали 58,4 процента из них. Эти данные опубликовал избирком Краснодарского края.

Всего на Кубани проходит 79 избирательных кампаний различного уровня. Жители края выбирают губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов. Завершится голосование в 20 часов

Сообщается, что сейчас члены избирательных комиссий продолжают выезжать для организации голосования на дому.

Продолжает работу ситуационный мониторинговый центр края, созданный при Общественной палате региона. Кроме членов ОП Кубани в него входят представители Ассоциации юристов России, Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" и корпуса "За чистые выборы".