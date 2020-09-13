На Кубани задержан депутат и глава отделения "Справедливой России"

Новости

Памфилова: Начальники "провокаторов от СМИ" должны нести ответственность 13:26
Сотни корейских судов устроили противостояние из-за водорослей 12:50
Израиль создаст базу разведки в ОАЭ для наблюдения за Ираном 12:41
В Лосином острове выпустили из вольера в естественную среду лосиху Дину 12:33
Губернатором Югры переизбрана Наталья Комарова 12:25
Во французском Бордо предложили отказаться от новогодних елей 11:59
Мишустин выделил еще 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка 11:56
Бетербиев получил травму ребра, его бой отменен 11:38
Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:22
Глава Bellator намерен провести бой Федора Емельяненко и Леснара 11:20
Косторная снялась с контрольных прокатов произвольной программы 10:57
На выборах донского губернатора проголосовали свыше 800 тысяч человек 10:43
Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа 09:48
Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7% 09:44
Греция закупит французские истребители для усиления вооруженных сил 09:25
Дмитриев: Ошибочно ориентироваться при выборе вакцины от COVID-19 только на новые платформы 08:48
Венесуэла продлила запрет на полеты еще на месяц 08:29
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре 08:08
Двое полицейских тяжело ранены при перестрелке в округе Лос-Анджелес 08:00
Под Ростовом в лобовом ДТП пострадали пять человек 07:34
Осака обыграла Азаренко в финале US Open 07:05
"Даллас", благодаря Худобину, находится в шаге от финала плей-офф НХЛ 06:50
Помилованный президентом Филиппин морпех вылетел в США 06:35
Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Краснодаре 06:10
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 12:39
Рубрика: Происшествия

На Кубани задержан депутат и глава отделения "Справедливой России"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина. По данным ТАСС, он подозревается в попытке мошенничества на 2,1 миллиона рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Общественной палате не подтвердили информацию о нарушениях на выборах

Информагентство со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко сообщает, что после получения денег Ерохин был задержан на месте происшествия. Депутат подозревается в покушении на мошенничество.

По словам Петренко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2,1 млн рублей.

"Деньги он получил от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан", - уточнила Петренко. С предложением Ерохин обращался к представителю городской администрации задолго до голосования - еще месяц назад.

Как выяснилось, Ерохин является кандидатом в депутаты городской думы Новороссийска 7-го созыва.

В ведомстве рассказали, что это дело расследует Главное следственное управление СК РФ.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Прокуратура проверит причины пожара в жилом доме в Краснодаре
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского