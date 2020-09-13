На Кубани задержан депутат и глава отделения "Справедливой России"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина. По данным ТАСС, он подозревается в попытке мошенничества на 2,1 миллиона рублей.

Информагентство со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко сообщает, что после получения денег Ерохин был задержан на месте происшествия. Депутат подозревается в покушении на мошенничество.

По словам Петренко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2,1 млн рублей.

"Деньги он получил от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан", - уточнила Петренко. С предложением Ерохин обращался к представителю городской администрации задолго до голосования - еще месяц назад.

Как выяснилось, Ерохин является кандидатом в депутаты городской думы Новороссийска 7-го созыва.

В ведомстве рассказали, что это дело расследует Главное следственное управление СК РФ.