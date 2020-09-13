На выборах донского губернатора проголосовали свыше 800 тысяч человек

В Ростовской области явка на выборах губернатора составила 26,03 процента избирателей. Всего в регионе в списки избирателей внесены 3 193 244 человека.

"По итогам 12 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 26,03 процента избирателей - более 800 тысяч жителей региона", - говорится в официальном сообщении Донского избиркома.

Отметим, что кроме главы Донского края в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По их итогам новые составы городским дум будут определены в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах.

Более 30 тысяч избирателей Ростовской области планируют принять участие в выборах по месту нахождения.