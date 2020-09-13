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13.09.2020 10:43
Рубрика: Власть

На выборах донского губернатора проголосовали свыше 800 тысяч человек

Текст: Николай Грищенко
Фото: Избирком Ростовской области Фото: Избирком Ростовской области
Фото: Избирком Ростовской области

В Ростовской области явка на выборах губернатора составила 26,03 процента избирателей. Всего в регионе в списки избирателей внесены 3 193 244 человека.

Фото: Александр Музыка/ТАСС
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"По итогам 12 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 26,03 процента избирателей - более 800 тысяч жителей региона", - говорится в официальном сообщении Донского избиркома.

Отметим, что кроме главы Донского края в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По их итогам новые составы городским дум будут определены в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах.

Более 30 тысяч избирателей Ростовской области планируют принять участие в выборах по месту нахождения.

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