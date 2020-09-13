На выборах губернатора Ростовской области лидирует Василий Голубев

В Ростовской области после обработки 20,57 процентов избирательных бюллетеней с подавляющим перевесом лидирует Василий Голубев. Как сообщает ТАСС, действующий глава региона набрал 70,83 процентов голосов.

Кандидат в губернаторы Ростовской области от КПРФ Евгений Бессонов набрал 16,84 процентов голосов. Выступающий от ЛДПР Петр Пятибратов - 6,33 процента, Алексей Лященко от "Справедливой России" - 3,78 процентов, кандидат партии "Патриоты России" Владимир Башкатов - 2,90 процентов.

Отметим, что по данным избиркома Ростовской области, в Единый день голосования на 18:00 явка избирателей составила 39,5 процентов. В голосовании приняли участие более 1,2 миллиона избирателей.

Кроме того, на Дону новые составы городских дум будут определены в восьми городах области - в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах,