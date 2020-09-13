На выборах губернатора Севастополя лидирует Михаил Развожаев

Врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверенно лидирует на выборах главы Севастополя. Такой вывод можно сделать из информации, транслируемой на онлайн-табло ЦИК РФ.

После обработки 2,1 процента протоколов участковых избирательных комиссий поддержанный партией "Единая Россия" Развожаев набрал 82,5 процента голосов.

Напомним, 39-летний Михаил Развожаев был назначен на должность врио губернатора Севастополя в июле 2019 года. Ранее с 17 декабря 2018 года по 11 июля 2019 руководил исполкомом Общероссийского народного фронта. До этого он был замминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа и врио главы Республики Хакасия.

К 18 часам явка на выборах губернатора достигла 44 процентов. Самыми активными оказались жители Нахимовского района, где к 18 часам явка перевалила за 56 процентов. На пост губернатора кроме Развожаева претендуют еще пять кандидатов, но все они по предварительным данным набирают меньше шести процентов голосов.