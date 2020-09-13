Памфилова прокомментировала уголовное дело против депутата из Новороссийска

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала "вопиющим" инцидент, связанный с возбуждением уголовного дела против депутата гордумы Новороссийска, главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина. Она заявила, что в комиссии впервые сталкиваются с подобным случаем.

По версии следствия, Ерохин получил 2,1 млн рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска (Краснодарский край), действующего под контролем оперативников. Средства были получены "за неосуществление провокаций и других препятствий" для проведении выборов в данном регионе.

- Еще до выборов он стал шантажировать - если ему не будут платить деньги, то он создаст невыносимые условия, обрушив на головы избирателей сфабрикованные нарушения, - рассказала Элла Памфилова в инфоцентре ЦИК. - Это политический шантаж.

Таким образом, резюмировала она, Ерохин просил средства за то, что не будет осуществлять препятствия для проведения выборов. "Впервые с таким сталкиваюсь. Вопиющий случай", - заявила глава комиссии.

"Справедливая Россия", в случае подтверждения информации о получении взятки Михаилом Ерохиным, исключит его из партии. Об этом сообщил лидер "СР" Сергей Миронов. "Взяточникам в партии "Справедливая Россия" не место", - подчеркнул он.