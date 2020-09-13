Под Ростовом в лобовом ДТП пострадали пять человек

В Ростовской области пять человек получили травмы различной тяжести при столкновении двух автомобилей. Среди пострадавших 12-летний подросток.

Авария, по данным МВД региона, произошла на 1-й км подъезда к поселку Койсуг автодороги Азов - Ростов.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Dewu Nexia неправильно расположил машину на проезжей части и в него врезался встречный автомобиль Toyota Carola.

В результате ДТП пострадали три пассажира Toyota, в том числе 12-летний ребенок, а также водитель и пассажир автомобиля Dewu.