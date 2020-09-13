Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Краснодаре

Возгорание в жилом доме в Краснодаре к настоящему моменту потушили. Площадь пожара составила 4 тысячи 400 квадратных метров. Почти три часа понадобилось спасателям, чтобы справится с огнем.

"Пламя вспыхнуло на мансардном этаже высотки на улице Российская. К моменту прибытия пожарных огнем уже было охвачено 800 квадратных метров площади. В 05:30 возгорание было локализовано. Огонь повредил 88 квартир", - пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Эвакуированных из дома жильцов доставили в пункт временного размещения. Его подготовили на базе одной из местных школ. В администрации Краснодара уточнили, что пострадавший дом не газифицирован, отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. По предварительным данным, пожар в многоквартирном здании вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства ЧП установят эксперты.