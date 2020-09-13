В "Роторе" еще три футболиста сдали положительный тест на COVID-19

В футбольном клубе "Ротор" у трех игроков оказался положительным тест коронавирусную инфекцию. Их имена не сообщаются. Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс".
Ранее COVID-19 оказался выявлен у семи футболистов волгоградского клуба.
"Результаты последнего тестирования показали отклонения от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды", - говорится в официальном сообщении клуба.
Тест оказался положительным у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.
Матч "Ротора" и "Краснодара" должен пройти в воскресенье в Волгограде и начаться в 19.00 по московскому времени.
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