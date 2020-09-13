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13.09.2020 21:10
Рубрика: Происшествия

Горел как факел

В Краснодаре крупный пожар в многоэтажном доме лишил жилья 64 семьи
Текст: Татьяна Павловская
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Словно спичка вспыхнула в воскресенье ночью многоэтажка, расположенная в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Пожар тушили до утра, эвакуировали 300 жильцов, пострадало 90 квартир.

Практически все дома микрорайона - это самострои, возведенные на землях ИЖС. Многие не подключены к требуемой мощности водо- и электроснабжения, а также канализации. Поэтому здесь не только постоянно возникают постоянные перебои со светом и водой, но и периодически случаются пожары. В минувшее воскресенье произошел самый крупный из них. И только чудом ЧП, которому был присвоен четвертый вид сложности, обошлось без жертв.

Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы

Через шесть минут после сообщения на пульт диспетчера на место ЧП прибыл первый пожарный расчет. К этому времени уже горел мансардный этаж на площади 800 квадратных метров. Площадь возгорания увеличивалась стремительно - сначала до 2,5 тысячи, а затем до 4,4 тысячи квадратных метров. Весь пожарный гарнизон Краснодара участвовал в борьбе с огнем. Кроме того, к тушению пожара и эвакуации людей привлекли высотную технику из соседних гарнизонов. По мнению экспертов, благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, удалось избежать человеческих жертв.

Как сообщил вчера в своем Telegram-канале мэр Евгений Первышов, предварительная причина пожара - неисправность проводки. "Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена еще одна гостиница. Оперативно окажем им всю необходимую помощь - как материальную, так и с восстановлением документов", - написал глава города. По словам градоначальника, уже начался демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия.

Всего в этом доме пострадало 90 квартир, 54 из которых выгорели практически полностью, 64 семьи остались без крова. Их жильцы выскакивали на улицу в пижамах и шортах, успев схватить лишь удостоверение личности. Рассказывают, что у тех, кто не откликался, выламывали двери: спасатели переживали, что там могут быть инвалиды или пожилые люди, потому проверяли каждую квартиру. В социальных сетях помощь жителям предлагают совершенно посторонние люди. "Бесплатно предоставлю жилье и питание", - пишут краснодарцы. Беда объединила людей. Все надеются, что она станет уроком для чиновников, не без участия которых микрорайон стал опасным для жизни.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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