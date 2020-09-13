В Краснодаре загорелся жилой дом

Высотный жилой дом загорелся в Краснодаре. Площадь возгорания выросла до двух с половиной тысяч квадратов. На месте работают пожарные расчеты, рассказали в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"Пожар вспыхнул на мансарде в восьмиэтажном доме по улице Российская около 02:15. Прибывшие спасатели эвакуировали порядка 300 человек", - со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Никиту Гавриляка пишет ТАСС.

Пожару присвоен четвертый номер сложности. Для жильцов, которых эвакуировали из горящего дома, подготовлен пункт временного размещения на базе ближайшей школы, а также транспорт для доставки.