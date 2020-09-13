В Севастополе, городе федерального значения, прямые выборы губернатора проводили второй раз. Голосовали на 180 постоянных участках и семи временных.

Дополнительные открылись в больницах, обсерваторах, на двух кораблях Черноморского флота, которые выполняли задания в Средиземном море.

Как рассказал глава Севастопольского избиркома Сергей Даниленко, голосование на кораблях проходило 13 сентября. Информация об итогах будет передана по каналам связи, а документы избиркомов доставят после возвращения кораблей. Черноморцы и члены их семей смогли проголосовать на городских избирательных участках по месту регистрации, а также на 26 участках, расположенных вблизи воинских подразделений. Для этого в воинских частях изменили графики смен, дежурств и вахт на всё время голосования.

Севастопольцы, приходившие на участки, ждут от своего избранника ответственности и открытости, просят решить проблемы с водообеспечением, канализацией и несанкционированными свалками, возродить традиционные промышленные предприятия в области судостроения и судоремонта.

"На выборы должен ходить каждый сознательный гражданин. Выбор зависит от нас: мы идем голосовать за тех, кому доверяем, - считает жительница Гагаринского района Севастополя Ольга Афанасьева. - Мы благодарны руководству страны за то, что живем в мире. А о хлебе насущном должны побеспокоиться местные власти, да и мы сами. Хочется, чтобы большая финансовая поддержка, которую сейчас получает Севастополь из федерального центра, шла на пользу, чтобы все проекты доводились до конца и город процветал".

Все 180 участков Севастополя были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), однако работали они только в основной день голосования - 13 сентября. 11 и 12 сентября избиратели опускали бюллетени в урны для голосования либо в переносные ящики. В конце дня члены комиссий бюллетени пересчитывали, опечатывали и упаковывали в сейф-пакеты, чтобы 13 сентября после закрытия участков ввести их в КОИБы. Сергей Даниленко выступил с инициативой на следующих выборах продлить работу КОИБов на все дни голосования.