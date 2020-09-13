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13.09.2020 10:23
Рубрика: Экономика

В Симферополе в многоэтажке из кранов пошла синяя вода

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе, где с 7 сентября действует жесткий режим ограничения подачи воды, в одном из мноквартирных домов на улице Крымских партизан из кранов потекла голубая вода.

- Автомойка в каждую квартиру! - отреагировала на происходящее на своей странице в Facebook крымчанка Наталья Матюшкина. - Вот думаю, может перестать покупать химию домой, она теперь напрямую из крана идет!

Фото: Мария Орлова/РГ
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По словам Матюшкиной, такое явление она наблюдает уже второй раз. Первый раз на днях из крана текла голубая вода, а вот накануне пошла синяя.

- Вчера домой еще не пришла, а дочь звонит и говорит, что из крана идет синяя вода и воняет химией, - рассказала Наталья. - Я попросила снять, вдруг приду, а ее уже отключат. Прихожу, а она идет из гусака реально синяя. Я набрала в бутылку, хочу отнести на экспертизу, чтоб узнать, что это! Утром включила напор - шла голубая и пенилась! Понятно, что под напором она растворяется и незаметна! Но я теперь боюсь ее куда либо набирать, мыться, готовить, пить...

Пользователи соцсетей предположили, что в систему мог попасть медный купорос или моющая жидкость, которую коммунальщики слишком щедро потратили для промывки системы водоснабжения. А вот на предприятии "Вода Крыма" сообщили, что голубой цвет воды объясняется, возможно, технической неисправностью.

- Проблема возможна при неправильном подключении бытовой техники (стиральной машины или посудомоечной) в систему водоснабжения дома или квартиры без использования обратного клапана, - предположили коммунальщики. - В случае возникновения такой проблемы в МКД необходимо обратиться в управляющую компанию. В частном доме - проверить свою бытовую технику на правильность подключения.

В свою очередь, в администрации Симферополя уточнили, что на место коммунальной аномалии выехал профильный вице-мэр, который доложит о причинах ЧП.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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Ранее симферопольцы массово жаловались, что после введения ограничений из кранов идет либо ржавая, либо мутная вода. Генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов в ответ на это сообщил, что лаборатория "Воды Крыма" будет брать пробы воды в домах жителей Симферополя и проверять ее качество.

- С сегодняшнего дня на все имеющиеся жалобы на некачественную воду выедет лаборатория, заверил Баженов. - Она возьмет пробы воды, и после этого мы индивидуально каждому подтвердим, какого качества вода у него в кране.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал управляющим компаниям организовать промывку внутридомовых сетей водоснабжения.

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