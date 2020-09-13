Губернатором Югры переизбрана Наталья Комарова

Сегодня тайным голосованием депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа выбрали губернатора из трех предложенных главой государства кандидатов. "На хозяйстве" главного нефтяного региона страны осталась Наталья Комарова. Для нее это будет уже третий губернаторский срок.

Всенародного голосования в Югре нет. Согласно процедуре, губернатор Тюменской области вносит на рассмотрение президента пять кандидатов, тот выбирает из них трех, а уже законодатели субъекта РФ определяют, кто же из них будет руководителем исполнительной ветви власти. При предыдущем голосовании в 2015 году из 35 депутатов Наталье Комаровой отдали предпочтение 28. В этот раз "за" - 29, против - 4.

Партийная раскладка не поменялась. Как и пять лет назад, соперниками Комаровой стали представители КПРФ и "Справедливой России", причем от последней уже второй раз делегирован Михаил Сердюк, депутат Госдумы. Кандидатом от компартии был Алексей Савинцев - глава небольшого города с говорящим названием Советский.

Сегодня же состоится инаугурация новоизбранного губернатора ХМАО - Югры.

Досье "РГ"

Наталья Комарова родилась в Псковской области, школу закончила в Болгарии, а технический вуз - в украинском Коммунарске. Ее северный стаж - с момента переезда на Ямал в 1980-м - составляет 40 лет. В горисполкоме Нового Уренгоя она начинала карьеру с должности старшего экономиста, в 1994-2000 годах возглавляла городскую администрацию. В последующем назначена первым замгубернатора ЯНАО, а затем избрана депутатом Госдумы вместо выбывшего Виктора Черномырдина. В феврале 2010 года депутаты Югры наделили ее полномочиями губернатора автономии после внесения ее кандидатуры на рассмотрение Думы ХМАО Дмитрием Медведевым. В октябре Наталье Владимировне исполнится 65 лет.