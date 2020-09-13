Губернатором Югры стала Наталья Комарова

Сегодня в Югре, на 42-ом заседании окружной Думы, в ходе тайного голосования, губернатором была избрана Наталья Комарова. По докладу Счетной группы она набрала 29 голосов членов депутатского корпуса.

- Наталья Владимировна занимает должность губернатора Югры в течение 10 лет. За эти годы округ сделал существенный шаг вперед. Регион закрепил позиции одной из самых динамичных российских территорий, основой энергетической безопасности и финансово-экономической стабильности страны. Люди хотят жить и работать в Югре, создавать здесь семьи, строить свое будущее, - передал слова Владимира Путина полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов.

- Благодарю вас за доверие. Служу России, служу югорчанам, - отметила Наталья Комарова.

Напомним, в начале июня во время отчетной встречи губернатора Югры с президентом страны Владимир Путин поддержал решение главы региона Натальи Комаровой о выдвижении ее кандидатуры на новый срок.

При этом глава государства тогда отметил, что Югра под ее руководством успешно развивается.

- Показатели впечатляют. Я не буду перечислять все, но такие значимые вещи, как объем строительства, в регионе значительно выше, чем в среднем по стране. Оборот внешней торговли в два раза выше средне-российского показателя, - констатировал глава государства.

Президент также особо отметил низкую долговую нагрузку бюджета округа. Положительным фактом, по его мнению, является рост численности постоянного населения югорчан. По словам главы государства, все это в целом и дает Наталье Комаровой право претендовать на избрание.

Затем кандидатуру Натальи Комаровой поддержала "Единая Россия". Следующим этапом стало то, что десять непарламентских партий также выдвинули ее кандидатуру на новый срок. Наконец, президент России внес три кандидатуры в Думу округа. После чего, сегодня, в единый День голосования и прошла процедура избрания.

Сегодня же состоялась и церемония вступления в должность главы региона.

В особо торжественной обстановке Наталья Комарова принесла присягу, положив руку на устав Югры и Конституцию России. Затем главе региона вручили официальные символы государственной власти в ХМАО - жезл и должностной знак губернатора.

- Клянусь защищать интересы жителей округа, - прочитала текст клятвы губернатор.

На инаугурации губернатора Югры присутствовал полпред президента в УРФО Николай Цуканов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, а также представители политических партий, общественных движений региона, члены правительства и т.д.

- Мы внимательно следим за происходящим в Югре, за теми многочисленными новациями, которые здесь внедряются. Видим, что эти начинания поддерживают люди, напутствовал вновь избранного главу Югры Николай Цуканов. - Продолжайте опираться в вашем нелегком труде на мнение жителей, и поверьте, все у вас будет хорошо.