Меч воинской славы вручили 90-й танковой дивизии ЦВО

Это было сделано для увековечивания памяти о подвигах воинов-танкистов в сражениях Великой Отечественной войны и в знак признания значительного вклада тружеников Челябинской области в обеспечение обороноспособности страны.

"Мы никогда не перестанем помнить и восхищаться вашими подвигами и преклоняться перед мужеством и стойкостью, проявленными во имя защиты нашей Родины", - заявил на церемонии вручения дивизии Меча воинской славы командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Он добавил, что в памяти народа навечно останутся грандиозные танковые сражения, которые переломили ход Великой Отечественной и ковали нашу Победу. "Решительность, натиск и самопожертвование - вот что всегда отличало воинов-танкистов. Стоит только вспомнить подвиг экипажа танка Т-34 старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который за первые месяцы войны принял участие в двадцати восьми схватках и уничтожил пятьдесят две фашистских бронемашины", - отметил Лапин.

В ходе торжественного митинга генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также ценные подарки лучшим экипажам: черные ножи - точные копии холодного оружия танкистов уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного во время Великой Отечественной войны из рабочих Свердловской, Курганской и Молотовской областей.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав вошли три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

Эта дивизия достойно продолжает традиции Уральского добровольческого танкового корпуса, известного как "Корпус черных ножей". За годы существования воинам соединения было вручено более 30 тысяч государственных наград. 22 военнослужащим присвоили звание Героя Советского союза, пяти - Героя России.

Справка "РГ"

Меч воинской славы изготовлен мастерами Златоустовской оружейной компании. На одной его стороне нанесены золотом орнамент и девиз "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет". На другой - орнамент и надпись "90-й гвардейской танковой дивизии". На рукояти с обеих сторон размещено посвящение "Воинам-освободителям". На навершии с обеих сторон - герб СССР - страны, внесшей наибольший вклад в Победу над фашистской Германии. На части клинка - прилегающей к гарде, - знак "Гвардия". На правой стороне металлических ножей с золочением орнамента нанесены изображения в верхней части - орден "Победа".

Также на мече имеются портреты Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, маршала Советского Союза Г.К. Жукова, маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко, наград Уральского добровольческого танкового корпуса и портрет его первого командира Г.С. Родина. В нижней части ножен нанесено изображение ордена Отечественной войны.

На левой стороне ножен в такой же технике нанесены изображения наград дивизии - двух орденов Красного Знамени.

Свою символику имеют цвета и украшения Меча воинской славы. Золотой цвет - символ веры, милосердия, богатства, справедливости, великодушия. Серебряный (белый) - символ правдивости, благородства, чистоты, невинности, света и свободы. Красный олицетворяет храбрость, мужество, любовь, решительность, огонь жизни, совершенство и кровь, пролитую в бою. Синий (лазурь) - это символ красоты, величия, неба, мужского начала, отражения небесного в земном, великодушия, честности, безупречности. Черный цвет - символ печали, смирения, мудрости, достоинства, благоразумия, символ земли, порохового дыма.