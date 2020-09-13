Меч воинской славы вручили 90-й танковой дивизии ЦВО

Новости

СК начал проверку после ДТП с участием 12-летнего водителя 16:52
Тайские власти потребовали от студентов прекратить добиваться реформы монархии 16:22
В Республике Коми проголосовал 21 процент избирателей 16:16
В ЦСКА опровергли, что на дерби будет сектор для болельщиков "Спартака" 16:14
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора 16:07
В Подмосковье 12-летний ребенок за рулем автомобиля устроил ДТП 15:27
В Якутии нашли уникальную мумию древнего медведя 15:27
В Грузии отложили начало очных занятий в школах 15:25
СМИ: "Зенит" заинтересован в экс-футболисте "Локомотива" Жоау Мариу 15:06
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказавшего двигателя 15:03
"Писающего мальчика" в Брюсселе нарядили медиком 14:47
В Италии до начала учебного года COVID-19 обнаружили у 13 тысяч учителей 14:33
В центре Петербурга задержали мужчину, который хотел поджечь церковь 14:29
Канцлер Австрии: Страна переживает начало второй волны коронавируса 14:28
СМИ: Роберт "Бэтмен" Паттинсон победил коронавирус 14:28
В ЕАО закрылись избирательные участки 14:02
Памфилова: Начальники "провокаторов от СМИ" должны нести ответственность 13:26
Сотни корейских судов устроили противостояние из-за водорослей 12:50
Израиль создаст базу разведки в ОАЭ для наблюдения за Ираном 12:41
В Лосином острове выпустили из вольера в естественную среду лосиху Дину 12:33
Губернатором Югры переизбрана Наталья Комарова 12:25
Во французском Бордо предложили отказаться от новогодних елей 11:59
Мишустин выделил еще 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка 11:56
Бетербиев получил травму ребра, его бой отменен 11:38
Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 16:05
Рубрика: Власть

Меч воинской славы вручили 90-й танковой дивизии ЦВО

Текст: Юрий Гаврилов
90-й танковой дивизии, расположенной в Челябинской области, которая является правопреемницей Уральского добровольческого танкового корпуса, в честь 75-летия Великой Победы вручили народную награду работы мастеров Златоуста - Меч воинской славы.
Фото: пресс-служба ЦВО Фото: пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО

Это было сделано для увековечивания памяти о подвигах воинов-танкистов в сражениях Великой Отечественной войны и в знак признания значительного вклада тружеников Челябинской области в обеспечение обороноспособности страны.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ
Как отметили День танкиста в единственной в мире танковой армии

"Мы никогда не перестанем помнить и восхищаться вашими подвигами и преклоняться перед мужеством и стойкостью, проявленными во имя защиты нашей Родины", - заявил на церемонии вручения дивизии Меча воинской славы командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Он добавил, что в памяти народа навечно останутся грандиозные танковые сражения, которые переломили ход Великой Отечественной и ковали нашу Победу. "Решительность, натиск и самопожертвование - вот что всегда отличало воинов-танкистов. Стоит только вспомнить подвиг экипажа танка Т-34 старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который за первые месяцы войны принял участие в двадцати восьми схватках и уничтожил пятьдесят две фашистских бронемашины", - отметил Лапин.

В ходе торжественного митинга генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также ценные подарки лучшим экипажам: черные ножи - точные копии холодного оружия танкистов уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного во время Великой Отечественной войны из рабочих Свердловской, Курганской и Молотовской областей.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав вошли три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

Эта дивизия достойно продолжает традиции Уральского добровольческого танкового корпуса, известного как "Корпус черных ножей". За годы существования воинам соединения было вручено более 30 тысяч государственных наград. 22 военнослужащим присвоили звание Героя Советского союза, пяти - Героя России.

Справка "РГ"

Меч воинской славы изготовлен мастерами Златоустовской оружейной компании. На одной его стороне нанесены золотом орнамент и девиз "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет". На другой - орнамент и надпись "90-й гвардейской танковой дивизии". На рукояти с обеих сторон размещено посвящение "Воинам-освободителям". На навершии с обеих сторон - герб СССР - страны, внесшей наибольший вклад в Победу над фашистской Германии. На части клинка - прилегающей к гарде, - знак "Гвардия". На правой стороне металлических ножей с золочением орнамента нанесены изображения в верхней части - орден "Победа".
В российские дивизии поступила новейшая экипировка танкистов "Ковбой"

Также на мече имеются портреты Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, маршала Советского Союза Г.К. Жукова, маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко, наград Уральского добровольческого танкового корпуса и портрет его первого командира Г.С. Родина. В нижней части ножен нанесено изображение ордена Отечественной войны.

На левой стороне ножен в такой же технике нанесены изображения наград дивизии - двух орденов Красного Знамени.

Свою символику имеют цвета и украшения Меча воинской славы. Золотой цвет - символ веры, милосердия, богатства, справедливости, великодушия. Серебряный (белый) - символ правдивости, благородства, чистоты, невинности, света и свободы. Красный олицетворяет храбрость, мужество, любовь, решительность, огонь жизни, совершенство и кровь, пролитую в бою. Синий (лазурь) - это символ красоты, величия, неба, мужского начала, отражения небесного в земном, великодушия, честности, безупречности. Черный цвет - символ печали, смирения, мудрости, достоинства, благоразумия, символ земли, порохового дыма.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября