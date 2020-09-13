Самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказавшего двигателя

В аэропорту Кольцово благополучно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7 с отказавшим по неизвестной причине двигателем. Он совершал рейс № 1174 из Екатеринбурга в Москву.

Проблемы начались вскоре после взлета. Развернувшись близ Красноуфимска, самолет сделал несколько кругов и направился обратно в сторону Кольцово, где его ожидали машины экстренных служб. Посадка прошла удачно.

Администрация Кольцово сообщила, что аэропорт продолжает работать в обычном режиме. Перевозчик обещает доставить пассажиров в столицу другим рейсом.