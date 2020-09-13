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13.09.2020 19:37
Рубрика: Власть

Российские десантники отправятся в Беларусь на контртеррористические учения

Текст: Иван Петров

Совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство-2020" пройдет в период с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь. Об этом в воскресенье сообщили в министерстве обороны России. Военные подчеркивают, что учения носят плановый характер, чтобы не было никаких спекуляций по поводу переброски российских десантников в соседнюю страну в период послевыборных волнений.

Фото: EPA
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Подчеркивается, что решение о проведении этого учения было принято оборонными ведомствами стран-участниц еще в октябре 2019 года. И это было отражено документально - в "Плане сотрудничества" военных ведомств Беларуси и России на 2020 год. Более того подобное учение проводится уже в шестой раз подряд.

Первое совместное тактическое учение десантников "Славянское братство" состоялось в 2015 году на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах "Орешац" и "Пескови" в Сербии, в 2017 году на белорусском полигоне "Брестский". В 2018 году учение снова прошло на полигоне "Раевский".

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск России. Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что страна в ближайшие полгода не будет участвовать ни в каких международных военных учениях.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

От России в "Славянском братстве - 2020" будут задействованы подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в соседнюю страну железнодорожным транспортом отправятся примерно 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники десантно-штурмового соединения.

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Отмечается, что в ходе учения десантники двух стран отработают слаженность подразделений при выполнении тактических задач. В Минобороны РФ подчеркнули, что учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

"После завершения учения российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ", - заключили в Минобороны России.

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