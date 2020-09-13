Российские школьники сразятся в киберспортивной лиге

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) объявила о старте третьего сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги - соревнований среди школьных сборных, где помимо компьютерного спорта представлены электронные шахматы и интеллектуальные вопросы. Лига проходит при поддержке Федерации шахмат России.

В турнире соревнуются учащиеся российских школ, достигшие 14 лет. Сборные команды включают в себя составы по пяти видам программы: Dota 2, Hearthstone, электронным шахматам, поиску в интернете на время, а также мобильной игре Clash Royale.

"В этом году мы добавили Clash Royale. Этот вид программы отлично себя зарекомендовал на других официальных всероссийских турнирах - Открытом Кубке по киберспорту, чемпионате России, в играх Студенческой лиги. Таким образом в школьную сборную смогут попасть как любители Dota 2, Hearthstone, шахматных соревнований, вопросов на общую эрудицию, так и поклонники мобильных киберспортивных игр", - отметил Дмитрий Смит, президент ФКС России.

Турнир состоит из трех этапов. Региональный - это первый отборочный этап, в рамках которого сборные команды школ соревнуются в своих субъектах РФ. После проведения матчей участникам начисляются баллы за выступление. Команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждом из регионов, получат квоты в зональный этап.

Зональный - второй отборочный этап, где все победители регионального этапа будут поделены на восемь групп в соответствии с федеральными округами. По итогу соревнований лучшая команда в каждом федеральном округе получит приглашение в финальный этап.

Финальный этап запланирован на декабрь. Вести борьбу за трофеи будут восемь команд, которые сразятся друг с другом в формате настоящего киберспортивного турнира.

Регистрация продлится до 9 октября. Подать заявку, ознакомиться с правилами, а также получить более подробную информацию можно на сайте школьнаякиберлига.рф.

Третий сезон Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги проходит с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Соревнования также были включены Минспортом в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а также во всероссийский сводный календарный план Минпросвещения и Минобрнауки.

В декабре 2019 года в Москве состоялся LAN-финал второго сезона Школьной лиги. Победителем стал Лицей №6 (Республика Алтай). Всего в соревнованиях второго сезона приняли участие более двух тысяч российских школьников.

Кстати

Накануне Федерация компьютерного спорта России заключила соглашение о сотрудничестве с общественной организацией "Мир уникальных геймеров". В рамках сотрудничества стороны будут совместно вести работу по пропаганде здорового образа жизни и организации активного досуга детей и подростков с ограниченными возможностями, а также проведут ряд специальных турниров и мероприятий.

Первым этапом сотрудничества станет Специальный московский чемпионат по киберспорту среди детей, подростков и молодежи с особенными потребностями, который состоится 27 сентября в киберспортивном клубе Yota Arena в Москве. Участники смогут попробовать свои силы в таких играх, как Dota 2, FIFA 20, Project CARS 3, Counter-Strike: Global Offensive и Rotor Rush. В рамках мероприятия пройдут конкурсы, мастер-классы и шоу-матчи с опытными игроками.