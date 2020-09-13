СБУ дала новый повод IT-компаниям США ущемить российские СМИ

Киевские власти втянули в информационную войну с Россией американскую компанию Apple, в которой почему-то не стали оспаривать далеко не демократическое требование СБУ - запретить доступ украинских пользователей "яблочных устройств" к российскому новостному контенту.

Как стало известно, в конце минувшей недели Apple уведомила Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) об удалении ее приложений "Россия-1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM", "Вести.ру" и НТВ из фирменного электронного магазина App Store на территории Украины. Причиной блокировки приложений ВГТРК стало "требование Службы безопасности Украины", пояснили в российской вещательной компании. Известно, что информационное противоборство с Россией рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений деятельности украинских спецслужб. После событий 2014 года на Украине в том числе по инициативе СБУ было запрещено вещание десятков российских каналов.

Так, в черный список попали Первый канал, "Россия-24", "Звезда", РЕН ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми.

Последнее требование украинских властей в отношении приложений ВГТРК в App Store МИД России расценил как очередное проявление репрессивной политики Киева в отношении СМИ. "Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом на Смоленской площади подчеркнули, что киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения возможности получать достоверную информацию на родном языке. В МИД призвали Apple "не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова".