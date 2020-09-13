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13.09.2020 22:35
Рубрика: Спорт

Вот это вышка

В Ялте удалось собрать сильнейших хайдайверов мира
Двукратный чемпион мира по хайдавингу Гэри Хант - неизменный победитель Кубка мира, который в четвертый раз прошел в Крыму. Правда, в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и временно закрытых границ провести соревнования оказалось очень непросто задачей.
Свое мастерство в Ялте продемонстрировали 13 сильнейших хайдайверов со всего мира. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Свое мастерство в Ялте продемонстрировали 13 сильнейших хайдайверов со всего мира. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Свое мастерство в Ялте продемонстрировали 13 сильнейших хайдайверов со всего мира. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

А в итоге в Ялте собрались 13 сильнейших хайдайверов из России, Франции, Великобритании, Португалии, Колумбии, США, Беларуси, Румынии, Люксембурга и Испании. Победу одержал британец Гэри Хант, который сменил спортивное гражданство и теперь выступает за Францию. Вторым стал Константин Попович из Румынии. Замкнул тройку призеров наш Никита Федотов. Но проигравших точно не было, потому что все спортсмены были рады возможности снова соревноваться и остались в восторге от организации, хотя Кубок мира и слегка сменил локацию. Трижды спортсмены прыгали с живописной скалы Дива в курортном поселке Семииз в Крыму, а теперь перебрались на набережную Ялты.

О том, как удалось организовать соревнования и провести их на высочайшем уровне, корреспонденту "РГ" рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Фото: EPA
Никита Федотов: В хайдайвинге ошибка может дорого стоить

Алексей Викторович, состав участников впечатляет. Как такое оказалось возможным в нынешних условиях?

Алексей Власенко: Вы даже не представляете, какая была проделана работа. Огромное спасибо за поддержку помощнику президента Игорю Евгеньевичу Левитину и всей его команде. Благодарим МИД, ФСБ. Не удалось только привезти украинских спортсменов. Они тренировались во Вьетнаме, где границы полностью закрыты из-за коронавируса. Большое спасибо правительству Крыма, главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову за помощь в решение многих вопросов, в том числе по визам. И компании "Фрирайт", которая уже четвертый год занимается организацией Кубка мира. Без содействия всех этих людей и их личной заинтересованности этот турнир бы просто не состоялся. После завершения соревнований все участники и организаторы собрались и в один голос сказали, что мы сделали невозможное. И это оценили.

А с точки зрения спортивного результата, пауза в тренировках и выступлениях отразилась на спортсменах?

Алексей Власенко: Конечно, отразилась. Но Гэри Хант последний прыжок с коэффициентом сложности 5,2 сделал на 10 баллов!

Никита Федотов признался, что показать максимум ему помешал сильный ветер. Прыжки с 27 метров и так только для смельчаков, а тут еще дополнительные риски…

Алексей Власенко: В этом плане опасности для участников не было. Странно, но говорят, такой ветер поднялся чуть ли не впервые за год. Накануне ветра точно не было. И как раз на последнем прыжке Гэри Ханта ветер снова стих. Везет сильнейшим. А вообще это был праздник для всех. Зрителей на набережной Ялты собралось очень много. В 2021 году в России пройдет Кубок мира. Призовой фонд увеличится. Москва подписала контракт на четыре года с Российской федерацией прыжков в воду. Нижний Новгород тоже.

И в Москве, и в Нижнем увидим ту же вышку? Это же какая-то уникальная модульная конструкция?

Алексей Власенко: Все сделала наша федерация прыжков в воду за свои деньги. Конструкцию действительно можно собирать-разбирать и перевозить по разным городам. Эта первая такая вышка в мире.

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