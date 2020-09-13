СК и прокуратура начали проверку ДТП с подростками в Подмосковье

В Одинцово в воскресенье, 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами. Следственный отдел Одинцова проводит доследственную проверку.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете: 12-летний ребенок, живущий в Красногорске, взял автомобиль Toyota своего отчима, без его ведома, и позвал двоих своих знакомых покататься по Москве. Ехал подросток так, что нарушил правила дорожного движения. Итог - машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. Пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбойник. Случилось это на Минском шоссе в Одинцово.

На этот момент следователями осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, изъяты записи видеорегистратора, запрошены записи с камер видеонаблюдения. В СК пообещали, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать дело или нет.

Прокуратура Московской области также организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого пострадали дети. Как объяснили в городском надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также "дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Проведение проверки поручено Одинцовской и Красногорской городским прокуратурам.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал Одинцовский городской прокурор Александр Благородов, уточнила "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.