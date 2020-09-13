Смартфоны до 10 тысяч рублей, которые нельзя покупать. Пять главных признаков

Многим кажется, что все недорогие смартфоны - приблизительно одинаковые. Однако это не так: практически за одни и те же деньги можно приобрести как удачную, так и совершенно безобразную модель.

Вот список характеристик, которых следует избегать при покупке бюджетного смартфона.

1. Один или два гигабайта оперативной памяти. Большинство моделей в категории "до 10 тысяч рублей" снабжены именно таким объемом ОЗУ, однако можно встретить модели с 3, 4 и даже 6 гигабайтами оперативки. Три гига - необходимый минимум сегодня.

2. Небольшой объем постоянной памяти - 8 или 16 гигабайт - означает ровно одно: места будет не хватать постоянно. И не надо надеяться на карту памяти - многие приложения не захотят туда устанавливаться или переноситься. Так что ищите смартфон минимум с 32, а лучше - с 64 Гб постоянного хранилища.

3. Аккумулятор емкостью меньше 3000 мАч. Если хотите, чтобы аппарат, снятый с зарядки утром, доживал до вечера и не просился к розетке посреди дня, емкость аккумулятора должна быть не ниже 3000 миллиампер-часов, а лучше - 4000 или больше.

4. "Бесполезные" камеры. Многие производители включаются в гонку камер странным образом: оснащают смартфоны тройными и даже квадромодулями, из которых один может оказаться "заглушкой". А еще два - макрокамерой или сенсором глубины. Лучше найти смартфон с хорошей основной камерой (на базе сенсора Sony IMX) и, если получится, широкоугольным объективом - это оптимальный вариант.

5. Отсутствие сканера отпечатка пальца. Набирать PIN-код кажды раз при разблокировке - это удел сильных духом. Обычного человека необходимость делать это сто раз в день неизбежно вгонит в тоску и уныние. Важно также помнить, что систему "распознавания лица" в недорогом аппарате легко обмануть фотографией владельца. Надеяться на то, что она защитит данные, не стоит.