СМИ: "Локомотив" согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем

Бывший форвард "Ювентуса" и сборной Хорватии Марио Манджукич может перейти в "Локомотив". По информации "Чемпионата", игрок уже согласовал условия личного контракта с московским футбольным клубом.

В случае перехода в стан железнодорожников 34-летний хорват будет зарабатывать в год 2,7 миллиона евро. Сейчас стороны ведут переговоры о размере подъемных, поскольку Манджукич находится в статусе свободного агента, а также о личных бонусах футболиста. В "Локомотиве" ждут его ответ.

В то же время в приглашении Манджукича заинтересованы несколько итальянских команд, в частности "Рома" и "Фиорентина".

Последним клубом Манджукича был катарский "Аль-Духайль", за который он выступал с декабря 2019 по июль 2020 года. Ранее нападающий играл за туринский "Ювентус", мадридский "Атлетико", мюнхенскую "Баварию", "Вольфсбург". В его активе 89 матчей и 33 гола за сборную Хорватии, с которой он стал вице-чемпионом мира 2018 года.